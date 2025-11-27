Calciomercato Milan, allarme rosso per Maignan: il Chelsea riapre i contatti, rinnovo lontano. Jorgensen la chiave dell’affare?

Calciomercato Milan, Il Chelsea punta il portiere rossonero Maignan che è lontano dal rinnovo. Jorgensen in uscita per fargli spazio a Londra

Una vera e propria bomba di mercato rischia di turbare la serenità dell’ambiente rossonero proprio nel momento migliore della stagione. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il futuro di Mike Maignan potrebbe tingersi clamorosamente di “Blue”. Il Chelsea, da tempo estimatore del numero 16, ha deciso di riprendere i contatti in maniera concreta con i rappresentanti dell’estremo difensore francese. Alla base di questo improvviso ritorno di fiamma ci sarebbe un’informazione cruciale recepita dalla dirigenza londinese: il club avrebbe appreso che il trentenne portiere non avrebbe alcuna intenzione di prolungare il suo contratto con il Milan durante la prossima estate.

Calciomercato Milan, Maignan verso il Chelsea?

Se la notizia fosse confermata, metterebbe la dirigenza di via Aldo Rossi in una posizione scomodissima, costringendola a valutare offerte per non rischiare di perdere il capitale tecnico ed economico. A delineare la strategia operativa degli inglesi ci pensa Football Insider, che svela il piano per accogliere “Magic Mike”. Per far posto al francese, il Chelsea starebbe pianificando un sacrificio tra i pali: il giovane portiere danese Filip Jorgensen, arrivato da poco, potrebbe essere ceduto per liberare lo slot necessario all’arrivo di Maignan.

Gli inglesi sono consapevoli della situazione contrattuale del giocatore: Maignan diventerà un free agent nel 2026 e, senza una firma sul rinnovo nei prossimi mesi, il suo valore di mercato è destinato a scendere, rendendolo un’occasione irripetibile. Le sirene della Premier League suonano più forti che mai, minacciando di strappare ad Allegri uno dei suoi leader indiscussi.