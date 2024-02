Calciomercato Milan, una big europea prepara l’assalto a Theo Hernandez in estate: rossoneri avvertiti. Ecco di quale club si tratta

Il calciomercato Milan, oltre agli acquisti, dovrà fare i conti con le richieste che arriveranno per i propri talenti più preziosi. Tra di essi c’è Theo Hernandez. Dalla Germania rimbalzano nuove voci su un interessamento di una big europea per il terzino francese.

Come riferito da Christian Falk e Tobi Altschaffl, giornalisti del quotidiano tedesco ‘BILD’, sulle tracce del calciatore ci sarebbe il Bayern Monaco, pronto a fare follie in estate. I bavaresi starebbero preparando l’assalto per l’estate nel caso in cui Alphonso Davies dovesse essere ceduto.