Calciomercato Milan, suggestione Bernardo Silva? Tare ha una fortissima tentazione: le condizioni per il colpo

Calciomercato Milan, i rossoneri cullano la dolce suggestione Bernardo Silva a parametro zero in vista di giugno

Il futuro di Bernardo Silva al Manchester City sembra ormai giunto ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il fantasista portoghese lascerà l’Etihad Stadium nel corso del 2026, restando solo da capire se l’addio si consumerà già in questa finestra invernale o al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Con l’esplosione di Cherki e le recenti critiche pubbliche di Guardiola, il classe ’94 ha bisogno di tornare a sentirsi protagonista in una piazza che sappia esaltare il suo genio.

Calciomercato Milan, operazione “alla Modrić”: il piano di Tare

Il Milan osserva la situazione con estremo interesse. Per portare il portoghese a San Siro, la dirigenza rossonera sta studiando una strategia simile a quella che ha condotto Luka Modrić in rossonero:

Il parametro zero: La scadenza a giugno 2026 rende Bernardo Silva un'occasione ghiotta. Se il City dovesse decidere di liberarlo con qualche mese d'anticipo per risparmiare sull'ingaggio, Igli Tare sarebbe pronto a inserirsi.

L'ostacolo ingaggio: Attualmente il portoghese guadagna circa 8 milioni di euro netti . Per vestire la maglia del Milan, Silva dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio, allineandosi ai parametri del club (circa 6-7 milioni ).

La benedizione di Pep: Lo stesso Guardiola ha inserito Milano tra i palcoscenici mondiali adatti alla grandezza di "Bernie", definendolo un giocatore nato per i grandi palcoscenici.

Fantasia al potere con Allegri

L’innesto di Bernardo Silva nel sistema di Allegri sarebbe tatticamente devastante. Il portoghese potrebbe agire sia come mezzala di qualità che come esterno d’attacco, alternandosi con Pulisic o agendo sulla trequarti. Con la possibile partenza di Nkunku, il Milan cerca un profilo che garantisca quella fluidità e quell’esperienza internazionale necessarie per dare l’assalto definitivo allo Scudetto 2026.