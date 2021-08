Calciomercato Milan: anche il Bayern Monaco su Faivre

Romain Faivre è nel mirino del Milan. I rossoneri, però, devono stare attenti: sul centrocampista del Brest c’è anche il Bayern Monaco

Romain Faivre è un obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri hanno avuto già contatti con gli agenti del calciatore, ma il Brest chiede tra i 13 e i 15 milioni.

Paolo Maldini e colleghi, come riporta Tuttosport, devono ora prestare attenzione al Bayern Monaco. Il club tedesco, infatti, ha anch’esso mostrato interessamento per il centrocampista franco-algerino. Potrebbe dunque partire un’asta per assicurarsi le prestazioni sportive del classe ’98.