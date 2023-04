Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Baldanzi. Il centrocampista potrebbe emulare il prercorso di Benncer e Krunic

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Baldanzi. Il centrocampista potrebbe emulare il percorso di Benncer e Krunic:

come riportato da Calciomercato.com il giocatore piace ma Massara non ha fretta e guarda al talento 20enne dell’Empoli per l’estate del 2024.