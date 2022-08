Calciomercato Milan: Bakayoko lascia il posto a Vranckx. Oggi si chiude per il centrocampista del Wolfsburg

Come riportato da Tuttosport oggi Maldini e Massara si ritufferanno nel mercato: ieri – prima che la partita prendesse il sopravvento – sono proseguiti i contatti con il Wolfsburg per Aster Vranckx: le distanze tra le parti sono minime e oggi tutti i tasselli del puzzle dovrebbero andare a posto (1 milione per il prestito, 11 al riscatto).

Sempre oggi è attesa la risoluzione del contratto di Tiémoué Bakayoko che contestualmente farà altrettanto con il Chelsea a cui è legato fino al 2024. Da “uomo libero” può cercarsi squadra: per lui si sono fatti avanti Newcastle e Monza.