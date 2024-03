Calciomercato Milan, l’AZ Alkmaar tifa per Reijnders: questo il MOTIVO che riguarda un bonus inserito nel contratto

Una delle operazioni più importanti fatta dal calciomercato Milan nella sessione estiva è stata l’acquisto di Tijjani Reijnders. Dopo un avvio di stagione ad alti livello, il centrocampista classe 1998 è un po’ calato nel suo rendimento.

Intanto, come fa sapere Calciomercato.com, l’AZ Alkmaar, il che lo ha ceduto in estate ai rossoneri, fa il tifo per lui in Europa League. Nel contratto firmato al momento del suo trasferimento, infatti, è stato inserito un bonus legato all’eventuale vittoria della competizione europea (bonus che frutterebbe ulteriori milioni agli olandesi oltre ai 20 milioni di euro di base fissa).