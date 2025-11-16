Calciomercato Milan – Piero Ausilio potrebbe sfidare Igli Tare in caso di addio di Sommer

Il futuro delle porte di Milan e Inter si intreccia in maniera sorprendente in vista delle prossime sessioni di mercato. La possibilità che due pilastri come Mike Maignan e Yann Sommer possano lasciare le rispettive squadre ha spinto le dirigenze di rossoneri e nerazzurri a perlustrare il mercato alla ricerca di potenziali eredi. Secondo le indiscrezioni de Il Quotidiano, due nomi sono finiti prepotentemente sui taccuini di entrambe le milanesi: Elia Caprile e Zion Suzuki.

🇫🇷 Il Futuro di Maignan Agita la Porta del Diavolo

In casa Milan, l’incertezza principale è legata al portiere francese Mike Maignan, l’estremo difensore noto per la sua reattività felina e le sue abilità nel gioco con i piedi. Le avances di top club europei e le trattative per un possibile rinnovo contrattuale hanno lasciato aperte le porte a un suo clamoroso addio.

In caso di cessione del suo numero 16, il Diavolo ha già individuato profili giovani ma di sicuro avvenire. Tra questi, spicca il nome di Elia Caprile, il giovane portiere italiano che si sta mettendo in luce per le sue qualità tra i pali e la forte personalità, e Zion Suzuki, l’interessante portiere giapponese che milita in Europa e ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni.

🇨🇭 L’Inter e l’Opzione Addio di Sommer

Non è da meno l’Inter, anch’essa costretta a guardarsi intorno qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Yann Sommer. Il portiere svizzero, arrivato per sostituire Handanovic e Onana, ha dimostrato grande affidabilità e un’esperienza internazionale preziosa, ma l’età e le voci di mercato su un suo possibile ritorno in Germania o un ritiro imminente spingono i nerazzurri a cautelarsi.

La possibilità che il portiere elvetico saluti spinge il club di Viale della Liberazione a marcare stretto gli stessi obiettivi del Milan. Caprile e Suzuki sono considerati profili ideali per iniziare un nuovo ciclo, garantendo talento e un buon margine di crescita per la porta interista.

Si preannuncia dunque un avvincente derby di mercato non solo per i portieri titolari in campo, ma anche per i loro possibili successori. Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi i guantoni di due dei prospetti più interessanti a livello internazionale.