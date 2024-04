Calciomercato Milan: Zirkzee in cima alla lista dei desideri, ma spunta un nuovo PIANO B

Calciomercato Milan: Zirkzee è e resta in cima alla lista dei desideri per l’attacco, ma spunta un nuovo PIANO B

Il Milan continua la sua incessante caccia sul mercato al prossimo attaccante, in grado di sostituire al meglio Olivier Giroud. Zirkzee è e resta il primo nome sulla lista, ma recentemente è spuntato anche un nuovo piano B.

Si tratta di Victor Boniface, attaccante che sta strascinando il Bayer Leverkusen verso il primo titolo in Germania. Dopo una stagione molto positiva la valutazione non sarà bassa: per il nigeriano ci vorranno almeno 40-50 milioni di euro.