Calciomercato Milan: l’Aston Villa può soffiare l’obiettivo ai rossoneri, lo scenario

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un colpo in difesa in vista della sessione estiva. L’Aston Villa può soffiare un obiettivo

In vista della sessione estiva, il calciomercato Milan ha diversi nomi sulla sua lista per un rinforzo in difesa. Tra questi c’è quello di Hermoso. In tal senso però c’è da battere la folta concorrenza.

Come riportato da Calciomercato.com serve affrettare i tempi per bruciare l’interesse di Juventus e Inter ma soprattutto dell’Aston Villa, molto vicina al giocatore che non rinnoverà con l’Atletico Madrid.