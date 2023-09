Calciomercato Milan, nasce la “formula Jovic”. Lo scenario

Calciomercato Milan, Luka Jovic ha firmato con i rossoneri per un solo anno: i motivi dietro questa particolare decisione

Come riferito da Matteo Moretto, è abbastanza particolare la formula con la quale il calciomercato Milan ha acquistato Luka Jovic dalla Fiorentina.

Il classe ’97 è arrivato a titolo definitivo e gratuito (assente anche la percentuale sulla futura rivendita) dalla squadra Viola e ha firmato un contratto di un solo anno con opzione unilaterale a favore del club rossonero per un’estensione di altri 3 anni a 2.5 milioni, bonus inclusi. Di fatto Jovic avrà l’intera stagione per convincere il Milan ad investire su di lui anche in futuro.