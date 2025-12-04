Calciomercato Milan, Tare guarda in Sudamerica: trattativa quasi chiusa per un talento colombiano. I dettagli

Calciomercato Milan, Moretto svela la mossa rossonera: nel mirino il terzino 2005 Arizala del Medellín, operazione da 3 milioni

Il radar del mercato rossonero si sposta con decisione oltreoceano, andando a caccia di giovani promesse da far crescere sotto l’ombra della Madonnina. Secondo quanto rivelato poco fa dal noto esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il Milan non si sta limitando a osservare, ma ha già avviato una trattativa concreta per assicurarsi le prestazioni di un prospetto molto interessante per la fascia sinistra. Il nome caldo è quello di Juan David Arizala, terzino classe 2005 attualmente in forza al Deportivo Independiente Medellín.

Calciomercato Milan, operazione Arizala quasi chiusa

L’operazione rientra in una precisa strategia della dirigenza e dell’area scouting, che stanno scandagliando il mercato sudamericano alla ricerca di talenti emergenti, forti anche della disponibilità di due slot per giocatori extracomunitari in rosa. Arizala, che vanta già esperienza nel giro delle selezioni giovanili della Nazionale colombiana (Under 20), viene valutato circa 2-3 milioni di euro: una cifra accessibile per una scommessa tecnica che il club ritiene di potenziale alto rendimento.

L’intenzione del Milan, stando a quanto riferito, è quella di chiudere l’affare in tempi brevi per anticipare la concorrenza. La strategia sul futuro del ragazzo appare delineata: l’obiettivo primario è acquisirne il cartellino, per poi valutare in un secondo momento quale sia il percorso di crescita più idoneo, decidendo se aggregarlo inizialmente alla prima squadra, alla formazione giovanile o studiare un prestito per fargli prendere confidenza con il calcio europeo.

