Calciomercato Milan, Mazzocchi nel mirino: parla De Sanctis

Calciomercato Milan, Mazzocchi della Salernitana resta nel mirino: arriva l’annuncio di De Sanctis sul futuro dell’esterno

Intervenuto in conferenza stampa, il ds della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato del futuro di Mazzocchi. Il laterale è un obiettivo del calciomercato Milan:

«Nella mia testa non è mai stato fuori dalla Salernitana e nessuno ha mai fatto una offerta concreta per acquistarlo. Prima io e poi la proprietà abbiamo fatto grandi sforzi per trattenere il capitano della Salernitana. Ad oggi abbiamo esattamente la stessa idea e, ad oggi, non ci sono offerte concrete».