Calciomercato Milan, l’effetto Allegri riaccende l’entusiasmo: a gennaio servono tre rinforzi per puntare allo scudetto. I ruoli oggetto di valutazione

Calciomercato Milan, la classifica sorride e la società pianifica gli investimenti invernali: ecco i ruoli da coprire per allungare la rosa corta



Dopo dodici giornate di campionato, lo scenario in casa rossonera è radicalmente mutato. Reduce da una stagione chiusa all’ottavo posto e da una campagna acquisti estiva che, pur portando giocatori forti, è stata condotta in maniera confusionaria fino all’ultimo istante, il Milan si ritrova oggi solidamente al secondo posto. La vetta dista appena due lunghezze ed è occupata da quella Roma capolista che i rossoneri sono riusciti a battere nello scontro diretto di un mese fa. I tifosi avrebbero firmato per una situazione del genere, ma questi risultati sono gli effetti tangibili della cura di Massimiliano Allegri, capace in pochi mesi di ridare credibilità a una squadra che appariva totalmente smarrita.

Il calendario ora mette sulla strada del Diavolo la Lazio e successivamente, al netto della sfida contro il Como, gli scontri diretti contro le squadre di alta classifica saranno esauriti per questo girone d’andata. L’obiettivo strategico è arrivare alla sessione di mercato invernale mantenendo una posizione di classifica simile a quella attuale. Una volta giunti a gennaio, sarà fondamentale chiedere un aiuto concreto alla proprietà per puntellare l’organico, un concetto ribadito con forza dall’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese sottolinea come siano necessari tre colpi per non fermare la corsa: nello specifico mancano un difensore centrale, un esterno e un bomber.

La motivazione di questo interventismo è puramente numerica e qualitativa: l’asticella delle ambizioni si è alzata improvvisamente e la rosa attuale di soli 19 elementi è troppo ristretta per competere fino in fondo.