Calciomercato Milan, Allegri la chiave per trattenere Maignan? Spifferi da Milanello, clamoroso scenario in vista di giugno

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri potrebbe essere la chiave per trattenere Mike Maignan: grande rapporto tra tecnico e portiere

Il futuro di Mike Maignan continua a tenere banco nelle stanze di Casa Milan e tra gli addetti ai lavori. Nonostante la volontà del club di blindare il proprio portiere titolare, gli spiragli per un prolungamento contrattuale appaiono al momento ridotti. È quanto emerge dall’intervento di Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, che ha fornito un aggiornamento sulla delicata situazione del francese. Il contratto di Maignan scade il prossimo 30 giugno e l’idea del giocatore, stando alle indiscrezioni, continua ad essere quella di non firmare il rinnovo con la società rossonera. Una prospettiva che aprirebbe scenari di mercato clamorosi, data la qualità e il valore del calciatore.

Calciomercato Milan, Allegri chiave per tenere Maignan?

Nonostante la ritrosia di Maignan, Raimondi ha voluto porre l’attenzione su un fattore in grado di cambiare ogni previsione: la presenza di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, è stato già decisivo la scorsa estate per convincere il portiere francese a rimanere a Milanello, offrendo garanzie tecniche e di progetto. L’incidenza di Allegri sulla squadra e sul singolo giocatore è immensa e i dirigenti rossoneri sperano che la storia possa ripetersi nuovamente nei prossimi mesi, sfruttando l’appeal del mister. L’esperienza e la leadership del tecnico potrebbero dunque essere l’ultima vera chiave per sbloccare una trattativa che, sul piano meramente economico, sembra bloccata da tempo, con il Milan che offre 5 milioni netti mentre il giocatore ne chiede 5,5 milioni. La fiducia nel ‘metodo Max’ è l’ultima ancora di salvezza per il club, che vuole evitare in tutti i modi di perdere il suo capitano a zero.

Sul fronte mercato, le ipotesi di un trasferimento in Italia sono giudicate estremamente complicate. Sebbene sia l’Inter che la Juve abbiano inserito il nome di Maignan, decisivo nel derby della dodicesima giornata di Serie A, nel proprio radar, l’operazione non solo sarebbe costosissima (nonostante il parametro zero, si parla di ingaggi faraonici e commissioni), ma complessa da realizzare per ovvi motivi di rivalità e opportunità estere. In caso di addio al Diavolo, è più facile che il portiere si trasferisca all’estero: la Premier League e, in particolare, il Chelsea vengono indicate come la destinazione più probabile. Il club londinese, da sempre alla ricerca di un portiere di primissimo livello, sarebbe pronto a fare follie pur di assicurarsi le prestazioni del capitano milanista, mettendo sul piatto un ingaggio difficilmente eguagliabile dalle squadre italiane. L’addio a zero resta l’incubo di via Aldo Rossi.