Calciomercato Milan, a fine stagione sarà addio con Ciprian Tatarusanu dopo tre stagione: sul portiere c’è il Torino

Come riferito da TMW, le prossime tre partite saranno le ultime di Ciprian Tatarusanu con la maglia del Milan.

Il portiere infatti non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà Milanello a parametro zero: sulle sue tracce c’è il Torino.