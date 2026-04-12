Calciomercato Milan, addio Fofana? Secondo Moretto la situazione sul centrocampista è chiara!

Calciomercato Milan, addio Fofana? Situazione chiara in sul centrocampista stando a quanto raccontato da Matteo Moretto nelle ultime ore

Con la stagione che si avvia verso la conclusione, iniziano a prendere forma le prime strategie di mercato in casa Milan. La dirigenza rossonera, impegnata nella corsa alla Champions League, sta già effettuando alcune valutazioni interne in vista dell’estate, sia per quanto riguarda i possibili rinforzi sia per eventuali cessioni.

Tra i nomi sotto osservazione c’è anche quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1997, finito al centro delle riflessioni del club. A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, esperto di calciomercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Nel suo aggiornamento, Moretto ha sottolineato come il Milan sia attualmente focalizzato sugli obiettivi sportivi, ma allo stesso tempo stia già pianificando il futuro.

PAROLE – «Il Milan è concentrato sulla corsa Champions. Fondamentale la qualificazione sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista della progettualità futura. Ci sono già le prime valutazioni interne relative al mercato e ci sono alcuni calciatori che potrebbero salutare».

Tra questi, proprio Fofana rappresenta una situazione da monitorare con attenzione. Il centrocampista, legato al club da un contratto fino al 2028, non sembra essersi adattato completamente al sistema di gioco di Massimiliano Allegri, fattore che potrebbe incidere sulle decisioni future della società.

ANCORA MORETTO – «Il nome di Fofana è da monitorare in vista dell’estate: ha 27 anni e non si è adattato tantissimo nel Milan di Allegri. Qualora dovesse arrivare una proposta interessante quest’estate, ci aspettiamo che il Milan la possa tenere in considerazione».

Già nella sessione invernale erano emersi alcuni segnali, con approcci da parte di club turchi che però non si sono concretizzati in una trattativa. Uno scenario che potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi, soprattutto se dovessero arrivare offerte ritenute adeguate.

Il futuro di Youssouf Fofana resta dunque incerto: molto dipenderà dalle strategie del Milan e dalle eventuali proposte che arriveranno sul tavolo della dirigenza rossonera nel corso del mercato estivo.

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