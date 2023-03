Calciomercato Milan, i piani per l’attacco: da Okafor a Retegui

Il Milan studia il colpo nel reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato. Ecco i nomi sul taccuino di Maldini e Massara

In vista del calciomercato estivo il Milan comincia a pianificare quello che sarà un colpo nel reparto offensivo. Olivier Giroud, in vista di rinnovo, comincia ad avere la sua età e Divock Origi fin qui ha deluso. Per questo Maldini e Massara vogliono rinforzare la rosa con un attaccante giovane e di talento ma che possa già avere un impatto in campo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza. Il primo è Joao Pedro, classe 2000 di proprietà del Watford. Gioca in Championship ed ha segnato fin qui 9 gol. Il Newcastle lo stava per comprare ad una cifra di 28 milioni di euro + bonus, il Milan spera di poter abbassare questo accordo. C’è poi Mateo Retegui, fresco di convocazione in nazionale italiana. Anche lui classe 2000, gioca in Argentina nel Tigre dove segna a raffica ed ha un prezzo decisamente contenuto, il che lo rende molto appetibile. Folarin Balogun è il nome decisamente più interessante, ma il fatto di essere di proprietà dell’Arsenal rende il tutto più complicato. Resta sempre di moda Noah Okafor, in scadenza nel 2024 con il Salisburgo.

Tutto dipenderà dal budget che potrà essere investito la prossima estate. In questo senso la qualificazione ai quarti di Champions League è ossigeno puro, ma servirà assolutamente centrare il piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Anche una possibile cessione di Leao, che porterebbe molto denaro, è un fattore da tenere in considerazione.