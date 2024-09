Calciomercato Milan, c’è il MESSAGGIO ad Ibrahimovic! Futuro già DEFINITO? Le ULTIME

Calciomercato Milan, c’è il messaggio di Tammy Abraham a Zlatan Ibrahimovic: futuro già definito, vuole restare in rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un importante retroscena relativo all’arrivo nell’ultimo calciomercato Milan di Tammy Abraham, attaccante inglese prelevato in prestito dalla Roma nello scambio con Saelemaekers.

L’inglese, con un messaggio chiaro ad Ibrahimovic, ha spiegato allo svedese come veda la tappa a Milano non una situazione temporanea della sua carriera ma la base da cui ripartire dopo l’infortunio. In sostanza, Abraham ha già deciso di voler rimanere in rossonero.