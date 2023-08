Kessié all’Al-Ahli, guadagna anche il Milan: quanto incassano i rossoneri. Una somma anche al club rossonero, ma non solo

È ufficiale il trasferimento di Franck Kessie all’Al-Ahli SC: come si legge nel comunicato del Barcellona, il trasferimento è costato 12,5 milioni di euro. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, anche il Milan ha guadagnato da questa cessione.

I rossoneri andrebbero a incassare poco più di 187mila euro per aver avuto il giocatore dal 21° al 23° anno di età. Soldi anche per Atalanta e Cesena, e per il club ivoriano in cui Kessie ha militato prima di trasferirsi in Italia.