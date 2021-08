Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo ha lasciato la Continassa

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Continassa: niente allenamento con la Juve. Ormai imminente il trasferimento al Manchester City

Poco prima delle 11.00 Cristiano Ronaldo ha lasciato la Continassa, forse per l’ultima volta. Il fuoriclasse portoghese è ai titoli di coda della sua esperienza con la Juventus.

Niente allenamento per CR7 che è sempre più vicino a trasferirsi al Manchester City. La Juve aspetta un’offerta vicina ai 25 milioni per lasciare andare il portoghese che ormai è virtualmente un ex bianconero.

#CristianoRonaldo ha lasciato la Continassa 👋🏻 Il portoghese non ha preso parte all'allenamento con la #Juve 🎥 pic.twitter.com/dMgGFOvkfo — JuventusNews24.com (@junews24com) August 27, 2021

LEGGI DI PIÙ SU JUVENTUSNEWS24