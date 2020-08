Calciomercato: Giampaolo vuol fare la spesa a Milanello

L’ex tecnico rossonero, ora al Torino, oltre a Ricardo Rodriguez, avrebbe puntato diversi giocatori del Milan da portare sotto la Mole

Marco Giampaolo vuol fare la spesa in casa Milan; l’ex tecnico rossonero, ora accasatosi al Torino, dopo aver concluso la trattativa per Ricardo Rodriguez, vorrebbe portare in granata altri giocatori rossoneri.

Oltre a Lucas Biglia (che però è in scadenza e dunque è libero di firmare con chi preferisce, ndr), Giampaolo vorrebbe portare sotto la Mole anche Rade Krunic per puntellare la mediana; il centrocampista bosniaco, però, sarebbe una seconda scelta in quanto, stando a quanto riporta ToroNews, il primo obiettivo è un altro ex giocatore di Giampaolo, ossia il doriano Karol Linetty.