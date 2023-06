Ex Milan, clamoroso: Bonucci via dalla Juve?

Leonardo Bonucci, ex calciatore del Milan, potrebbe dire addio alla Juve con un anno di anticipo: la comunicazione del club

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus cullerebbe l’idea di separarsi già in estate da un volto storico dello spogliatoio, Leonardo Bonucci. Il capitano non è più ritenuto centrale nel progetto tecnico, come ha anche dimostrato l’ultima stagione in cui non è stato più la prima scelta; un concetto che la società ha ribadito proprio nelle ultime ore allo storico leader della difesa.

Tradotto: nel caso arrivassero proposte interessanti, la Juve non si opporrebbe all’addio. Sarebbe una svolta epocale, certamente, visto che Leo è stato protagonista della storia juventina degli ultimi tredici anni, dal 2010 ad oggi, con la parentesi Milan datata 2017/18. L’obiettivo del club, però, è anche quello di alleggerire il monte ingaggi: 6,5 milioni netti all’anno quello di Bonucci, sotto contratto ancora per una stagione.