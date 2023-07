Mercato Milan, Kerkez a un passo da questo club italiano. L’ex rossonero potrebbe approdare a breve nella Capitale

L’ex rossonero Milos Kerzek è a un passo dall’essere il prossimo acquisto della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha presentato una proposta ufficiale all‘AZ Alkmaar: 2 milioni per il prestito e altri 11.5 per il riscatto obbligatorio. Gli olandesi ne chiedono 15. I presupposti per chiudere la pratica sono altissime.