Calciomercato esteso, Pres. UEFA: «giusto far slittare la scadenza»

Il Presidente dell’UEFA Ceferin ha detto la sua circa l’estensione della finestra riservata al calciomercato per la stagione in corso

Arrivano dal massimo esponente dell’UEFA, Aleksander Ceferin le parole che potrebbero rivoluzionare la finestra del calciomercato prevista per la stagione in corso. Dichiarazioni concilianti con quanto espresso dalla FIFA, in relazione alla ripresa economica delle società. Ecco, nel dettaglio, le parole del Presidente UEFA:

«Se la stagione ricominciasse, servirebbe un compromesso: che i contratti scadano più avanti e che il periodo per i trasferimenti slitti. Il mercato dovrà essere adeguato: non si può dire a un calciatore: giochi con noi fino a fine agosto, poi però non puoi trasferirti perchè il mercato è chiuso».