Calciomercato, lascia l’Arabia Saudita: può tornare in Serie A! L’ingaggio però è molto alto

Calciomercato, ipotesi clamorosa per gennaio, il terzino potrebbe tornare a giocare in Italia a breve

Il calciomercato invernale potrebbe aprirsi con un colpo di scena internazionale che riguarda da vicino il campionato italiano. Secondo quanto riferito dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, si starebbe profilando un clamoroso ritorno in Italia per Joao Cancelo, il talentuoso terzino portoghese capace di agire su entrambe le fasce con una qualità tecnica fuori dal comune.

Lo scenario: addio all’Arabia Saudita?

Attualmente in forza all’Al-Hilal, il club saudita che sta dominando la Saudi Pro League, Cancelo starebbe valutando la rescissione contrattuale. L’ipotesi sul tavolo è quella di un addio a parametro zero già nel mese di gennaio. Nonostante l’avventura in Medio Oriente sia iniziata da poco, il desiderio del laterale lusitano — noto per la sua visione di gioco da “regista aggiunto” e la precisione nei cross — sarebbe quello di misurarsi nuovamente con il calcio europeo di alto livello.

Il nodo ingaggio e le mosse dell’agente

Il procuratore del calciatore, avrebbe già iniziato a sondare il terreno con diverse società di Serie A. Tuttavia, al momento non si registrano riscontri concreti o trattative avanzate. Il principale scoglio rimane lo stipendio: l’ingaggio percepito in Arabia è faraonico e difficilmente sostenibile per le casse dei club italiani, a meno di un drastico ridimensionamento delle pretese del giocatore.

Inter, Juventus e il “Diavolo”: chi ci prova?

Le tre grandi storiche del nostro calcio restano alla finestra, ognuna con le proprie necessità:

Inter: Per i nerazzurri sarebbe un ritorno romantico. Il club meneghino conosce bene le doti di Cancelo, che ha già vestito la maglia dell’Inter lasciando un ottimo ricordo per la sua spinta offensiva.

Per i nerazzurri sarebbe un ritorno romantico. Il club meneghino conosce bene le doti di Cancelo, che ha già vestito la maglia dell’Inter lasciando un ottimo ricordo per la sua spinta offensiva. Juventus: Anche a Torino il portoghese ha già brillato. La sua duttilità farebbe comodo a una retroguardia che cerca qualità nell’impostazione.

Anche a Torino il portoghese ha già brillato. La sua duttilità farebbe comodo a una retroguardia che cerca qualità nell’impostazione. Milan: I rossoneri potrebbero valutare il colpo per aumentare l’esperienza internazionale della rosa. Il Diavolo ha bisogno di alternative di lusso sulle corsie esterne e un profilo come quello di Joao garantirebbe un salto di qualità immediato. Resta da capire come si inserirebbe nei piani tattici di Massimiliano Allegri, tecnico livornese famoso per la sua gestione pragmatica e l’attenzione alla fase difensiva, che ha già allenato il portoghese in passato.

Il mercato di riparazione è alle porte e la suggestione Cancelo promette di infiammare le prossime settimane. Sarà il cuore o il portafoglio a decidere il futuro del terzino?