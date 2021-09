Calciomercato Milan: occhio in casa United, in 7 possono partire

Il Manchester United ha il problema dell’abbondanza della rosa, tanti chiedono spazio e potrebbero partire, il Milan osserva

Ole Gunnar Solskjaer e un problema che tanti allenatori vorrebbero avere: l’abbondanza. La rosa del Manchester United è piena di grandi giocatori e molti di loro reclamano spazio. Così, secondo The Sun, il club inglese avrebbe in programma colloqui con ben sette calciatori per decidere cosa fare in vista del mercato di gennaio: si tratta di Donny van de Beek, Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly, Anthony Martial, Diogo Dalot e Alex Telles. I più giovani potrebbero andare via in prestito, perché ritenuti dai Red Devils importanti per i piani futuri. Per Martial, Telles e Jones, invece, si prospetta una cessione a titolo definitivo.

Tra questi Diogo Dalot, ex rossonero, tornato alla base quest’estate potrebbe tornare in auge per il calciomercato di Gennaio, con Florenzi che non sta convincendo particolarmente mister Pioli.