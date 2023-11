Calcagno sui tanti infortuni: «Il Milan gioca senza tanti campioni e il danno non è solo dei rossoneri». Le parole del presidente dell’AIC-Assocalciatori

Umberto Calcagno ha parlato ai microfoni di TMW dei tanti infortuni in casa Milan e delle poche soste. Ecco le parole del presidente dell’AIC-Assocalciatori:

«Io ho discusso molto con la Lega Serie A per questo. Vengo vissuto come quello che vuole garantire la settimana alle Maldive ai calciatori di Serie A: non si riesce a capire che quella non è una settimana di vacanza, ma di recupero per costruire il resto della stagione. Tutti, anche allenatori ed arbitri, hanno bisogno di staccare una settimana. Sono ragazzi bravi e fortunati, che guadagnano tanto: questo non vuol dire che non debba essere tutelata la loro salute. Se, per fare un esempio, il Milan gioca senza tanti campioni il danno non è solo del Milan ma di tutto il movimento. Con Casini (presidente di Lega Serie A, ndr) ne abbiamo parlato tanto: avremo la nuova Champions League, avremo il nuovo mondiale per club che non so come si incastrerà con le partite della Nazionale. Oggi tutti fanno gara ad accaparrarsi tutti gli slot disponibili: nel breve magari aumentano gli introiti, ma credo che lo spettacolo possa averne un danno che, alla lunga, penalizzerà tutti».