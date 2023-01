Calamai: «Voto a Pioli? Merita un 4»

Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan di Pioli bocciando di fatto l’operato del tecnico

Ospite a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così del Milan di Pioli:

«Pioli merita 4, perché è una bravissima persona, pulita, perbene ma in confusione. Servono novità, ha detto, ma se n’è accorto ora. Lo si era capito da tempo che serviva qualcosa di diverso. Non si può vivere dei ricordi dello Scudetto. Non trovo un’idea di Pioli come visto in passato col Milan».