Calamai su Pioli: «Da intoccabile diventa uno che rischia. Voto: 4». Le parole sul tecnico rossonero dopo il derby

Luca Calamai ha parlato ai microfoni di TMW di Stefano Pioli dopo la sconfitta nel derby. Ecco le parole sul tecnico del Milan:

«Devo dare 4 a Pioli. E’ un allenatore che ho sempre apprezzato, ma in questo Milan non ci vedo nulla di lui. Non ci vedo il coraggio, le idee. Sembrava una provinciale che non voleva prendere il colpo del ko. E’ stato sbagliato in estate questo Milan, forse ha inciso il rinnovo tardivo di Maldini e il Milan ha operato di fretta sul mercato, ma anche le squadre sbagliate devono giocare al calcio e ieri non ha giocato. Speriamo qualcosa cambi. Il problema è come se fosse tattico, sentendo Pioli, ma non c’entra niente. E’ una squadra senza identità, senz’anima. Ora da intoccabile diventa uno che rischia addirittura».