Calamai su Rennes Milan: «Se Pioli vuole vincere l’Europa League deve…». Le parole del giornalista

Luca Calamai è intervenuto a TMW Radio per analizzare il sorteggio di Europa League del Milan contro il Rennes.

PAROLE – «Il Rennes gioca un calcio offensivo ma del Milan mi chiedo: che cosa vuole fare? Qual è la strategia? A caldo Pioli ha detto che vuole vincere l’EL, ma oggi se il Milan vuole provare a rimettersi in corsa in campionato forse deve fare una scelta forte sulla coppa. Se vuole vincere l’EL, abdicherebbe al risalire ancora la corrente in campionato».