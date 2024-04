Calamai su Leao: «Mi ha riportato a una dimensione che non è più italiana. Ora mi aspetto questo». Le parole del giornalista

Luca Calamai ha parlato su TMW delle ultime prestazioni di Rafael Leao e del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «8 al gol di Leao. Mi ha riportato a una dimensione che non è più italiana. E’ un top, un talento impressionante, che mi fa dire ‘ce lo abbiamo noi’. Ora mi aspetto il salto di qualità definitivo. Deve imparare a fare questo in un’ora, non di farlo vedere solo a sprazzi. Deve alzare il tempo in cui incide in una partita. E questo Leao arriva nel momento giusto, non solo per consolidare il secondo posto ma anche per vincere l’EL, il grande obiettivo di Pioli. Il Milan sta bene, è in fiducia, non so se è partito tardi o è arrivato nel momento giusto, ma oggi sicuramente il Milan è più in fiducia di chi è dietro l’Inter».