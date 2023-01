Calaiò: «Milan? Dopo il pari della Roma è cambiato tutto»

Emanuele Calaiò è intervenuto a Sky Sport parlando tra le varie anche del momento del Milan. Ecco cosa ha detto

«Sia la società che l’allenatore che i giocatori devono stringersi e mantenere la calma e capire cosa sta succedendo. Non è facile, io penso che nel calcio più del 50% è tutta testa, la mentalità è la cosa più importante e dopo quel pareggio subito in rimonta contro la Roma è cambiato tutto. Fiscicamente e a livello tattico il Milan non sta bene»