Calafiori Milan, non è finita qui: nuovo assalto in programma per il terzino ora in forza al Bologna. I dettagli

La scorsa estate il Milan lo aveva inseguito a lungo salvo poi non riuscire a chiudere il colpo e a promuovere di conseguenza in prima squadra Bartesaghi. Ora Calafiori sta ripagando il Bologna, che ha deciso di scommettere sulle sue prestazioni.

Ma come riportato da Tuttosport i rossoneri potrebbero presto tornare alla carica. L’interesse per Calafiori non è certo svanito e la necessità di fare un investimento in quella porzione di campo potrebbe spingere il Diavolo a tornare con decisione su Calafiori nei prossimi mesi.