Calafiori Milan, andrà nella stessa squadra di Thiago Motta? TUTTO sul possibile affare del difensore del Bologna

Tra i calciatori seguiti dal calciomercato Milan c’è anche Calafiori: nonostante questo la Juventus sembra in vantaggio. Alex Sandro abbandonerà i bianconeri e come suo sostituto il club bianconero sta pensando a Calafiori. A rivelarlo è stato Giovanni Albanese via Twitter.

La Juve si è già mossa provando ad aprire un discorso col Bologna e il giocatore che avrebbe espresso gradimento alla soluzione bianconera. Già in passato fu vicino, quando era alle giovanili nella Roma, come possibile rinforzo per la Next Gen. L’operazione non si concretizzò.