Caldara Milan: com’è andato il ritorno in campo del difensore con la Fiorentina. I DETTAGLI della sua partita al rientro dall’infortunio

Il difensore Mattia Caldara è tornato a giocare con la maglia rossonera per rimettere minuti sulle gambe dopo il lungo infortunio. Ecco la pagella di Milannews24 sulla prestazione del rossonero nel match tra Milan Primavera e Fiorentina.

Caldara 6 – È la prima partita della sua stagione. Scende in Primavera per rimettere minuti, continuità sulle gambe dopo il lungo stop. La condizione migliore è ancora lontana (si vede nella rincorsa a Sene sull’1-1), ma non commette grandi sbavature.

