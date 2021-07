Calabria su Kessie: «E’ fondamentale per noi. Mi auguro di averlo ancora come compagno»

Calabria, rinnovo recentissimo con il Milan, intervistato dal Corriere dello Sport, il terzino ha commentato così quanto accaduto

Davide Calabria è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Queste le sue parole sulla situazione Kessie:

«Con Franck ho un bellissimo rapporto e mi auguro che trovi un accordo per il prolungamento. Eravamo entrambi in scadenza nel 2022: io ho sistemato tutto in fretta e ora tocca a lui. Kessie è fondamentale per la squadra e il Milan è uno dei club più importanti al mondo: mi auguro di averlo ancora come compagno».