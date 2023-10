Calabria a Sky: «Non possiamo perdere 3-0! Dobbiamo credere fino alla fine al passaggio del turno»

Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Psg. Queste le sue dichiarazioni

Davide Calabria a Sky dopo Psg Milan.

SCONFITTA – Dobbiamo capire la situazione, abbiamo subito troppi gol e ne stiamo facendo pochi. Dobbiamo essere più attenti, avere una rincorsa in più. Loro sono fortissimi, preparatissimi, ma il risultato fa arrabbiare perché non possiamo perdere 3-0. Una squadra come la nostra deve fare meglio. Ma nulla è perduto, dobbiamo rimboccarci le maniche.

ERRORI TECNICI O DI APPROCCIO – Un po’ e un po’. Ora la analizzeremo, ma in alcuni situazioni eravamo troppo forti. Loro davanti hanno giocatori eccezionali, ma come per il secondo gol dobbiamo stare più attenti. Non possono trovarsi con due giocatori liberi in area.

COSA CAMBIARE PER PASSARE IL GIRONE – Tutto dobbiamo cambiare, nelle prime partite dovevamo fare più punti, lo meritavamo mentre oggi no. A Milanello ci prepariamo ogni giorno per queste partite, dobbiamo crederci fino alla fine.