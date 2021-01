Calabria, sicurezza ed affidabilità in uno 0-0 che lo vede tra i migliori, Gazzetta dello sport, premia la sua seconda prova in mediana

Calabria, sicurezza ed affidabilità in uno 0-0 che lo vede tra i migliori, Gazzetta dello sport, premia la sua seconda prova in mediana. Al suo posto, come terzino destro ha giocato Kalulu, mentre Davide andava a prendere il posto di Kessie, comportandosi alla grande, come raccontato dalla rosea.

VOTO 7- “Talmente affidabile in mediana da indurre Pioli a piazzarlo al posto di Kessie. E se nella prima parte il Milan spaventa i granata è merito suo: due tiri, un palo. Idee chiare, anche fuori ruolo”.