Calabria non ha dubbi: «Il Milan di Allegri è da scudetto». Poi esalta il tecnico livornese

Calabria, ex capitano del Milan, è convinto la squadra di Massimiliano Allegri possa lottare fino alla fine per lo scudetto

Nonostante il suo addio al Milan, l’ex capitano Davide Calabria segue con attenzione e fiducia le sorti dei rossoneri. Intervistato da Rivista Undici, il terzino del Panathinaikos si è espresso in maniera netta e ottimistica sulle ambizioni del Milan targato Massimiliano Allegri.

Alla domanda secca: «Il Milan di Allegri è da Scudetto?», Calabria ha risposto senza esitazioni:

PAROLE – «Sì, assolutamente. La squadra è forte, hanno trovato finalmente una figura in grado di creare un gruppo coeso e proteggerlo, capace poi di dare delle basi difensive solide, secondo me fondamentali per vincere»

Calabria ha tessuto le lodi del tecnico, evidenziandone l’esperienza e l’abilità:

PAROLE – «Allegri è un vincente, ha già vinto tanto in Italia e sa come farlo. Ha esperienza ed in più giocano una volta a settimana: hanno il tempo di recuperare le energie e lavorare sulle sue idee»

Infine, il difensore ha ammesso una curiosità personale, elogiando la figura di Allegri anche fuori dal campo:

PAROLE – «Sarei stato curioso di essere allenato da lui, me ne parlano tutti bene e sono tutti contenti di lui. E poi a me fa impazzire come comunica, è il migliore su questo e spesso fa morire dal ridere»