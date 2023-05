Calabria a Sportmediaset: «Questo è un punto di partenza». Le parole del capitano rossonero dopo la sconfitta in semifinale

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta in semifinale di Champions League. Ecco le parole del capitano rossonero:

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, ma a questi livelli vanno finalizzate le occasioni e non ci siamo. riusciti. Sarebbe stata una partita diversa. C’è poco da recriminare. È un peccato il primo tempo dell’andata».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Questo è un punto di partenza, nessuno se lo aspettava il Milan in semifinale. Abbiamo messo tutto quello che avevamo. Abbiamo peccato d’esperienza, ma pensare negativo ora non mi interessa: abbiamo una Champions da conquistare in campionato. Poi tireremo le somme».