Pioli Milan, Calabria lo elogia: «E’ stato bravissimo in questo»

Calabria elogia il lavoro di Pioli al Milan: «E’ stato bravissimo in questo». Le parole del capitano rossonero a Radio Serie A

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Radio Serie A di Stefano Pioli. Ecco le parole del capitano del Milan:

PAROLE – «Bravissimo a inserirsi in un momento complicato per la squadra ma anche per lui. Questa situazione ci ha unito ancora di più: siamo partiti in difficoltà i primi tempi ma toccando il fondo siamo dovuti risalire con unghie e denti. Lui non ha mollato e ha creduto nel lavoro. Così è stato dal primo all’ultimo membro dello staff, unendo il gruppo che ha vinto».

