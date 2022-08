Calabria a Milan Tv: «Bella partita, era importante vincere»

Davide Calabria è intervenuto ai micorfoni di Milan Tv per commentare la vittoria dei rossoneri contro l’Udinese

Davide Calabria è intervenuto ai micorfoni di Milan Tv per commentare la vittoria dei rossoneri contro l’Udinese:

Sulla vittoria di oggi: «Era importante partire bene in questa stagione, la fascia l’ho indossata parecchie volte lo scorso anno. Sinceramente è un onore come sempre, ti dà quell’energia in più e quella carica in più. È sempre bello condurre i propri compagni in tutte le occasioni e dare una mano da questo punto di vista. Poi è ovvio l’importante era vincere quindi è stata una partita è stata bella ed emozionante»

Sul campionato: «È un campionato molto difficile da giocare dal punto di vista tattico. Tutte le squadre sono davvero preparate, al minimo problema queste partite si fanno davvero complicate. Siamo contenti, era quello che volevano, abbiamo lavorato parecchio per arrivare nelle migliori condizioni a questa partita»

Sulla forza del Milan: «La mentalità di questa squadra ormai si è consolidata, non dobbiamo farci distrarre dalle occasioni. Non possiamo prendere i gol nei primi minuti e negli ultimi in occasioni dove eravamo messi bene in campo. Un filo di attenzione in più e potevamo evitare entrambi i gol. Non dobbiamo farci abbattere da queste cose, siamo una squadra forte che in cinque minuti può segnare cinque gol. Dobbiamo avere questa mentalità di riuscire sempre a portare a casa la vittoria nonostante le difficoltà»

Sul rigore procurato e sull’assist: «Fa sempre piacere quando fai assist, gol o procuri un rigore. È importante perché aiuti la squadra ma è un insieme di cose. L’importante è che la squadra vinca e che si giochi bene. è l’inizio di un nuovo percorso, sono contento ma dobbiamo ancora lavorare tanto perché abbiamo il potenziale di far molto bene quest’anno»