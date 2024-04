Calabria Milan, è stallo per il rinnovo! Il club non vuole andare oltre questa OFFERTA. Il punto sulla trattativa dei rossoneri

Un po’ a sorpresa, le notizie e le voci del calciomercato Milan per questa estate potrebbero coinvolgere anche il capitano dei rossoneri, Davide Calabria. Il contratto del terzino è in scadenza nel 2025 e, seppur siano cominciati i dialoghi tra le parti per il prolungamento di contratto, manca ancora l’intesa.

Secondo TMW, la trattativa tra il club e l’entourage del calciatore è in una fase di stallo, con i rossoneri che hanno sì l’intenzione di estendere il contratto del giocatore fino al 2027 ma senza aumentare l’ingaggio (attualmente percepisce 2 milioni di euro netti a stagione).