250 presenze Calabria Milan: traguardo importante per il capitano rossonero contro l’Empoli

250 presenze Calabria Milan: traguardo importante per il capitano rossonero nella sfida contro l’Empoli. Ecco quale

Milan Empoli non sarà una partita come le altre per Davide Calabria. Il terzino rossonero dovrebbe partire titolare nella sfida contro i toscani in quanto Florenzi è squalificato.

Il capitano, in caso di presenza, taglierebbe il traguardo delle 250 presenze in rossonero tra tutte le competizioni. Un giocatore nato dal settore giovanile rossonero e cresciuto a San Siro in cui ha esordito il 30 maggio 2015.