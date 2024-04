Calabria Milan: il capitano rossonero ha le idee chiare, le ULTIME sul rinnovo

Un altro dossier che verrà esaminato presto dalla dirigenza del Milan per un possibile rinnovo è quello di Calabria. Le ultime

In vista della sessione estiva, il calciomercato Milan prenderà in esame il dossier del capitano rossonero, Davide Calabria per un possibile rinnovo di contratto.

Come riportato da Calciomercato.com Furlani e Moncada inizieranno presto a dialogare con l’agenzia che cura gli interessi del terzino destro rossonero. Davide è molto legato al Milan e vuole rinnovare presto con un miglioramento economico rispetto ai 2 milioni di euro d’ingaggio attuali.