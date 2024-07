Calabria Milan, il capitano lancia un MESSAGGIO dopo l'amichevole: e sul futuro... - FOTO

Calabria Milan, il capitano lancia un MESSAGGIO dopo l’amichevole: e sul futuro… La FOTO pubblicata su Instagram

Il capitano del Milan Davide Calabria ha voluto, tramite un post sul proprio profilo Instagram, condividere le prime emozioni dopo l’amichevole contro il Rapid Vienna. Il terzino è carico per una nuova stagione nonostante dal mercato potrebbero arrivare novità improvvise con il rinnovo ancora in bilico in attesa di Moncada.

MESSAGGIO – «Primi minuti dell’anno».