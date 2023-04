Calabria: «Lecito sognare? Assolutamente si, siamo il Milan». Le parole del difensore e capitano rossonero sulla stagione in corso

Davide Calabria ha parlato nella lunga intervista concessa a Dazn della stagione rossonera. Ecco le parole del capitano del Milan:

«Lecito sognare? Assolutamente sì. Non vedo perché non devo pensarla così: ho iniziato a giocare a calcio sognando di alzare la Champions League, adesso che mancano tre partite sarebbe da stupidi non sognare. Ma per il semplice fatto che nessun giocatore vuole perdere, no? Io son qua che mi alleno tutti i giorni, fatico tutti i giorni per riuscire a vincere questi trofei. Noi siamo il Milan, siamo abituati a vincere trofei. Ne stiamo già parlando? Ovvio che se ne parli, inizi già a girare per strada con parenti e amici che ti dicono cose. E’ una sfida incredibile in un contesto, la semifinale di Champions, che è ancora più importante»