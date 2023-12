Calabria da incubo, i giornali: «Ha pure la faccia di scandalizzarsi per il rosso» scrive la Gazzetta dello Sport

Non piovono certo complimenti questa mattina all’indirizzo di Calabria per la prestazione offerta ieri sera al Gewiss Stadium in Atalanta–Milan. La Gazzetta dello Sport lo boccia con un pesante 4 in pagella.

Già ammonito, falcia Miranchuk e ha pure la faccia di scandalizzarsi nonostante il giallo sia aritmetico – si legge sul quotidiano – Stressato da De Ketelaere nella ripresa.