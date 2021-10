Calabria a MilanTV: «Reagito da grande squadra. Vi racconto il gol»

Davide Calabria ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV nel post partita del match contro l’Atalanta. Le sue parole

Il difensore del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel post partita del match contro l’Atalanta.

SUL GOL – «L’abbiamo preparata in questi giorni, non pensavo succedesse così veloce. Noi difensori dovevamo entrare come centrocampisti, non è stato un caso. La fase offensiva è una cosa che devo migliorare, con il nostro gioco si esaltano anche i singoli e posso essere più incisivo.»

SULLA PRESTAZIONE – «Martedì non meritavamo quel risultato, questa sera abbiamo reagito da grande squadra contro una squadra da Champions. Chiudiamo questo mini ciclo prima della pausa nel migliore dei modi.»